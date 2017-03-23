‘400 Müslüman kadın tecavüze uğradı’

Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkan Yardımcısı Dr. Ambia Perveen ve Sözcüsü Dr. Anita Schug, Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırım yapıldığını ve acilen uluslararası soruşturma komisyonu kurulması gerektiğini vurguladı.

Arakanlı iki doktor kardeş Schug ve Perveen, İsviçre'deki Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 34. oturumunda Arakan'da yaşanan insanlık dramını anlatmak için Cenevre'ye geldiklerini söyledi.

Kadın doktorlar, özellikle Arakan eyaletinin Sitve kenti yakınındaki yerinden edilmiş Müslümanların yaşadığı kamptaki drama dikkati çekti.

Schug, Arakan'daki tecavüz kurbanlarının dramını anlatacak kelime bulunmadığını belirterek "Kendi kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre, sadece 9 Ekim'den bu yana en az 400 Arakanlı Müslüman kadın tecavüze uğradı. Bu tecavüzler gelişigüzel değil, planlı, sistematik ve koordineli olarak yapıldı.

Tecavüze uğrayan bu kadınlar, toplumdan hatta kendi ailelerinden dışlanıyor ve hiçbir psikolojik destek de alamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA