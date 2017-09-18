İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 11-18 Eylül tarihlerinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 126 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 103, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 32, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 774, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 54 zanlı gözaltına alındı.



Operasyonlarda 29'u ölü, 11'i teslim, 6'sı sağ olmak üzere 46 terörist etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır, Mardin, Iğdır, Sivas, Siirt, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Şırnak'taki operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 28 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 49 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.



Güvenlik güçlerince 191 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 134 el bombası, 4 bin 67 muhtelif mühimmat, 25'i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 34 silah ele geçirildi.

AA