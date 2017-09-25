50 bin kişi tahliye edildi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Waskita Sutadewa çevrede yaşayanların adanın dört bir yanına ve komşu ada Lombok'a gittiğini belirtti. Tahliye edilen binlerce kişinin geçici barınaklarda, spor salonlarında, köylerdeki konuk evlerinde ya da akrabaları ve dostlarının yanında kaldığı belirtiliyor. Yetkililer bölge halkının ve turistlerin yanardağdan en az 12 kilometre uzakta durmalarını istemişti. Birçok turistin olası bir patlama halinde adada mahsur kalma ihtimallerine karşı seyahatlerini yarıda kestiği açıklandı. Endonezyalı yetkililer cuma günü yaşanan sismik aktivitelerin ardından alarm düzeyini en yüksek seviyeye çıkarmıştı. Agung volkanı en son 1963'te patlamış ve 1100 kişinin ölümüne yol açmıştı. Endonezya, Büyük Okyanus'ta 'Ateş Çemberi' adı verilen deprem ve volkan kuşağı üzerinde bulunuyor. Adalar ülkesi Endonezya'da 120'den fazla aktif volkan bulunuyor. AA