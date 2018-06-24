500 Türk askerinin naaşı geri verilecek

Trump ve Kim'in vardığı anlaşma uyarınca, kimliği belirlenen askerler ülkelerine iade edilecek ve savaş mahkûmları ile kayıplar bulunacak. Tarihi anlaşmanın ardından Türkiye, 1950-53 yıllarında Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden ve cenazeleri Kuzey Kore'de kalan askerlerin iadesi için resmi görüşmelere başladı. Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, önceki hafta Kuzey Kore'ye geçerek 1 hafta boyunca hayatını kaybeden askerlerin iadesiyle ilgili görüşmelerde bulundu.

Erçin, hayatını kaybeden askerlerin kimlik tespiti için ilk girişimin 2001 yılında başladığını hatırlattı. Erçin, şehitlerin kimlik tespitinin ardından kabirlerinin Güney Kore sınırları içerisindeki Birleşmiş Milletler şehitliğine mi, yoksa Türkiye'ye mi taşınacağına daha sonra karar verileceğini söyledi.