54 ülke Trump'tan 'özür' bekliyor

54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler temsilcileri New York’ta ABD Başkanı Donald Trump’ın Afrika ülkelerine yönelik kullandığı iddia edilen aşağılayıcı ifadeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Gerçekleştirdikleri toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, ''ABD Başkanı'nın iğrenç, ırkçı ve yabancı düşmanı açıklamalarından dolayı derinden sarsılmış olduklarını'' belirterek, ''Trump’ın medyada yer bulan ifadelerini şiddetle kınadıklarını ve ABD Başkanı'ndan özür talep ettiklerini'' söylediler.

Açıklamada ayrıca ülkelerin ''ABD hükümetinin Afrika ve Afrika kökenlilere karşı duruşu; kıtayı ve siyahileri kötüleme eğiliminin artmasından endişe duydukları'' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler temsilcileri, ''söz konusu ifadeleri kınayan toplumun birçok farklı kesiminden'' ABD vatandaşına teşekkür etti. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan ve ismini vermek istemeyen bir temsilci de, kınama metnini oy birliğiyle kabul eden ülkelerin tamamının ilk defa bir konuda aynı fikirde olduklarını söyledi.

Washington Post ve New York Times gazeteleri, Trump'ın perşembe günü Beyaz Saray'da Kongre üyeleriyle göç reformu hakkında gerçekleştirdiği bir toplantıda Afrika ülkeleri ile Haiti ve El Salvador için, "Niye bu bok çukuru ülkelerdeki tüm insanların buraya gelmesine izin veriyoruz ki" dediğini bildirmişti.

ABD Başkanı'nın basına yansıyan açıklamalarına, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Rupert Colville de tepki göstermişti. Colville, Trump'ın sözlerini "ırkçı" olarak nitelemişti.

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