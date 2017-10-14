6 bine yakın bina tahrip oldu

Yetkililerin, 1933 yılından bu yana Kaliforniya'daki "en tahrip edici yangın" olarak nitelediği alevlerle mücadele sürüyor. Eyalette 5 bin 700 dolayında ev ve iş yeri tahrip oldu, ölü sayısı ise 36'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin çoğunluğu, 19 kişinin öldüğü Sonoma'daki yangın başta olmak üzere yaşlılardan oluşuyor. Kaliforniya'daki elektrik ve gaz dağıtım şirketi, 34 bin abonenin elektriğinin kesildiğini, 47 bin aboneye de doğalgaz verilemediğini duyurdu. Eyalette 17 bölgede çıkan ve yaklaşık 200 bin dönümlük alanda etkili olan yangınlara 9 bin civarında itfaiye görevlisi müdahale ediyor.

Kaliforniya Acil Durum Müdürü Mark Ghilarducci, yangınların kontrol altına alınması konusunda büyük bir ilerleme sağlanmasına rağmen acil durumun henüz ortadan kalkmadığını açıkladı.

Alevleri kontrol altına almak için Nevada eyaletinden itfaiyeciler de çalışıyor. Utah eyaletinden ekipler ise cumartesi günü itibarıyla yangınlarla mücadeleye dahil olacak. AA