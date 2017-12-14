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6700 Arakanlı Müslüman öldürüldü

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Myanmar'da Ağustos ayında başlayan şiddet olaylarında bir ay içinde 6700 Arakanlı'nın öldürüldüğünü açıkladı. MSF bu verilerin, 'Myanmar'ın yaygın çaptaki şiddetinin bugüne kadarki en açık göstergesi olduğunu' belirtti.

14 Aralık 2017 Perşembe 15:50
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6700 Arakanlı Müslüman öldürüldü

Örgüt, Ağustos ayında başlayan olaylardan sonra 647 bin Arakanlı'nın Bangladeş'e kaçtığını belirtti. MSF'ye göre, 25 Ağustos ve 24 Eylül tarihleri arasında Myanmar'da en az 9000 Arakanlı hayatını kaybetti.

'En ihtiyatlı tahminlere göre bu ölümlerden en az 6700'ünün şiddet sonucu gerçekleştiğini' belirten örgüt, ölenlerden en 730'ununsa beş yaş altındaki çocuklar olduğunu belirtti.

Myanmar ordusu, Arakan Rohingya Kurtuluş Ordusu'nun, Arakan eyaletindeki polis noktalarına saldırı düzenlemesi ardından büyük bir operasyon başlatmıştı.

Myanmar ordusu daha önceki açıklamalarında, 'olaylarda yaklaşık 400 kişinin öldüğünü, bu kişilerin de büyük bölümünün de Müslüman teröristler olduğunu' öne sürmüştü. Ordu, operayonla ilgili yaptığı soruşturmanın sonucunu da Kasım ayında açıklamış ve insan hakları ihlali suçlamalarını reddetmişti.

Myanmar ve Bangladeş, Bangladeş'teki kamplarda yaşayan yüz binlerce Arakan Müslümanı'nın Myanmar'a geri yollanmasını amaçlayan bir anlaşma imzaladı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarArakanMyanmar
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