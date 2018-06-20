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70 yıl oldu... Filistinlilerin yarısı mülteci

Filistin İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Filistinli mültecilerin sayısı 5 milyon 900 bini geçiyor. Mültecilerin hayat şartları vahim... Mesela Lübnan'daki kamplarda yaşayan 477 bin Filistinli mültecinin yüzde 80'i yoksulluk içinde

20 Haziran 2018 Çarşamba 13:35
70 yıl oldu... Filistinlilerin yarısı mülteci

20 Haziran Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mülteciler Günüydü. Bu kapsamda Filistinli mültecilerin trajik durumu bir kez daha gündeme geldi.

Ancak dünyada egemen güçlerin İsrail yanlısı siyasi tutumları nedeniyle Filistinlilerin çektiği acıda hafifleme beklenmiyor! Yaklaşık 12.5 milyonluk Filistin nüfusunun yarısına yakını mülteci olarak yaşıyor.

İsrail'in kurulduğu yıl olan 1948'den önce tarihi Filistin topraklarında 1 milyon 400 bin Filistinli yaşıyordu. İsrail'in kuruluşuna giden süreçte silahlı Siyonist çeteler tarafından düzenlenen terör saldırıları nedeniyle 800 bin Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Filistin İstatistik Kurumu'nun verilerine göre onlarca yıldır evlerinden uzakta yaşayan bu Filistinlilerin sayısı bugün 5 milyon 900 bini aşmış durumda. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) ise bu rakamın 5 milyon 300 bine yaklaştığını belirtiyor.

70 yıldır kamplarda yaşıyorlar

Mülteci kamplarındaki Filistinliler yaklaşık 70 yıldır zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Bölgedeki gelişmelere bakıldığında İsrail işgalinin genişleyerek devam ettiği ve kısa vadede bu mültecilerin evlerine dönmesinin mümkün olmadığı görülüyor.

Uluslararası kurumlara göre Gazze'de 1 milyon 300 bin, Batı Şeria'da 914 bin, Lübnan'da 447 bin, Ürdün'de 2 milyon 100 bin, Suriye'de ise 500 bin Filistinli mülteci olarak yaşıyor. Çok sayıda Filistinlinin ise kayıt dışı olduğu için istatistiklerde yer almadığı ifade ediliyor. 

Filistinlilerin toplam nüfusu yaklaşık 12 milyon 500 bine ulaşırken, mülteciler ise bu rakamın neredeyse yarısına tekabül ediyor. BM'nin Filistinli mülteciler için yaptırdığı kampların alanı ise artan nüfusa karşılık aynı kalıyor.

Büyük mağduriyet yaşıyorlar

Filistin topraklarında ve komşu ülkelerdeki 61 mülteci kampında yaşayan milyonlarca Filistinli, yoksulluk ve işsizlikle baş etmeye çalışıyor. UNRWA'ya göre mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerin yüzde 39'u yoksul.

Filistinli mülteciler arasında en kötü durumdakilerin Lübnan'daki kamplarda yaşayanlar olduğu biliniyor. Buradaki Filistinli mülteciler arasında yoksulluk oranı yüzde 80'leri bulmuş durumda. İşgal altındaki Filistin topraklarında bulunan mülteci kamplarında yaşayan Filistinliler ise sık sık İsrail askerlerinin baskın ve gözaltılarına maruz kalıyor.

Eve dönmek isteyene kurşun

Öte yandan İsrail askerleri 1948'de zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönme taleplerini dile getirmek için Gazze'nin sınır bölgelerinde barışçıl gösteriler düzenleyen Filistinlilere kurşunla karşılık veriyor. İsrail, 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde 120'den fazla Filistinliyi şehit etti.

Gazze'deki mülteciler, İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle büyük bir insani krizle karşı karşıya. BM'ye göre Gazze'deki nüfusun yüzde 80'i fakirlik ve işsizlik sebebiyle yaşamak için uluslararası yardıma muhtaç durumda.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 20.06.2018 18:55
Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzeİsrailMülteciAçlıkYoksulluk
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