71 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Moskova'ya düştü

Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'daki Domodedovo Havalimanından kalkan Saratov Havayollarına ait Antonov An-148 tipi yolcu uçağıyla kalkıştan 10 dakika sonra bağlantının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, içerisinde 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın, Moskova'nın güneydoğusundaki Ramenskoye bölgesine düştüğü, çok sayıda kurtarma ekibinin ve ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Maksim Sokolov'un bölgeye gittiği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.