74 ülkeye siber saldırı

Almanya Savunma Bakanlığı siber saldırılarla mücadele etmek amacıyla siber ordu kuruyor. Siber ordunun Almanya’nın kara, deniz ve hava kuvvetleri ile aynı düzey ve statüde görev yapması öngörülüyor. Cuma akşamı düzenlenen siber saldırı dünyanın 74 ülkesinde çeşitli firma, resmi kurum ve tüketicilere ait on binlerce bilgisayarı etkiledi. Bilişim firması Kaspersky’den yapılan açıklamada, 74 ülkede en az 45 bin bilgisayarın saldırıya uğradığı belirtildi. Virüs koruma programları üreten Avast firmasından Jakub Kroustek ise 99 ülkede en az 75 bin bilgisayarın saldırıdan etkilendiğini belirtti. Uzmanlar, bugüne kadar bu kadar geniş kapsamlı bir siber saldırının düzenlenmediğine dikkat çekiyor. "Wanna Cry” olarak bilinen zararlı yazılım ile düzenlenen saldırıdan Türkiye’nin etkilendiği belirtildi. Almanya’da siber saldırıdan en çok etkilenen kurum Alman Demiryolları İşletmesi Deutsche Bahn oldu. İşletmeden cuma gecesi yapılan açıklamada, “Truva atı” adlı zararlı bir yazılımın “saldırısına uğradıklarını” ve bu nedenle de bazı sistemlerin çalışmadığı belirtildi. Siber saldırı Rusya’yı da etkiledi. Ancak Rusya’daki resmi kurumlar ve firmalar tarafından yapılan açıklamada, siber saldırının büyük ölçüde önlendiği belirtildi.

Koruma programları etkisiz kaldı

Bilişim uzmanlarına göre siber saldırıda "Wanna Cry” olarak da bilinen "Wanna Decryptor” adlı yazılım kullanıldı. Siber saldırıyı düzenleyenler, Windows işletim sistemine bilgisayardaki tüm verileri şifreleyen zararlı bir yazılım gönderdi. “Fidye yazılımı” olarak adlandırılan virüsün bulaştığı bilgisayarlarda ekrana verilerin şifrelendiğine dair bir yazı çıkıyor ve bu şifrelemenin çözülebilmesi için bir ödeme talep ediliyor. Uzmanlara göre, uzun zamandır bilinen bu zararlı yazılıma karşı mevcut virüs koruma programları etkisiz kalıyor.

İngiliz basını “Rus izi” dedi

İngiliz medyası, 'Shadow Brokers' hacker grubunun dünya genelinde düzenlediği siber saldırının ABD'nin Suriye'ye hava saldırısından hemen sonra başladığını belirterek 'Rus izine' işaret etti. Bunun yanında, bu iddiayı destekleyen hiçbir delil gösterilmedi. İngiltere İçişleri Bakanı küresel siber saldırı ile ilgili olarak "Arkasında kim var şu anda bilmiyoruz" dedi. DIŞ HABERLER