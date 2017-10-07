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760 Boko Haram şüphelisi serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 760 Boko Haram şüphelisi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına katıldıktan sonra serbest bırakıldı.

07 Ekim 2017 Cumartesi 17:56
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760 Boko Haram şüphelisi serbest bırakıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da 760 Boko Haram şüphelisi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programına katıldıktan sonra serbest bırakıldı. Nijerya ordusu adına açıklama yapan Albay Onyema Nwachukwu, Borno eyaletinde örgüte yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 760 şüphelinin rehabilitasyon ve topluma kazandırma programı sonrası serbest bırakıldığını belirtti.

Nwachukwu, Boko Haram şüphelisi olarak gözaltına alınan kişilerin katıldığı Borno Rehabilitasyon Merkezi'ndeki programın olumlu sonuçlar verdiğini ve rehabilitasyon çalışmaları sonucunda Boko Haram'ın ülkenin kuzeydoğusundaki etkisinin azaldığını vurguladı.

Albay Nwachukwu, bölge halkına güvenlik güçlerine güvenmeleri ve herhangi bir şüpheli durumu ilgili makamlara bildirmeleri çağrısında bulundu. Ocak ayında bin 250, nisan ayında da 593 Boko Haram şüphelisi, rehabilitasyon ve topluma kazandırma programının ardından serbest bırakılmıştı. Son yıllarda düzenlenen etkili operasyonlara rağmen Boko Haram örgütü, Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi olan Nijerya'da hala ciddi bir güvenlik sorunu olarak varlığını hissettiriyor.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren örgüt, liderleri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı. AA

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