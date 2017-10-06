8 bin çocuk çatışmalarda öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar' başlıklı yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre geçen yılki silahlı çatışmalarda dünya genelinde 8 bini aşkın çocuk yaşamını yitirdi. Raporda yaşanan ölümlerin yüzde 40'nın gerçekleştiği Afganistan'da 3 bin 512 çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi. BM, bunun Afganistan'da ulaşılan en yüksek sayı olduğunu belirtti. Yemen'de bin 340 çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını ifade eden BM, bu sayının Suriye'de bin 299 olduğunu duyurdu. Raporda, yüzlerce çocuğun eline silah verilip savaştırıldığı, cinsel şiddete maruz kaldığı ya da okullara yapılan saldırılarda hedef alındığı belirtildi. BM Genel Sekreteri Guterres; Eş Şebab, Boko Haram, IŞİD ve Taliban'ın çocuklara karşı yaptığı ihlallerin sayısının 6 bin 800'ü aştığını bildirdi. Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, 8 binin üzerinde çocuğun hayatını kaybetmesi ya da yaralanmasının BM Genel Sekreteri tarafından 'kabul edilemez' bulunduğunu belirtti. Guterres'in bu sayı karşısında 'dehşete düştüğünü' sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan kara listeye girdi

Raporda Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Myanmar, Somali, Sudan ve Güney Sudan'daki ihlallere dikkat çekilirken, Husilere karşı Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da ilk kez kara listeye dahil edildi. BM Genel Sekreteri Guterres'in selefi Ban Ki-mun, Suudi hükümetinden gelen baskı üzerine geçen yılki listeden Suudi Arabistan'ı çıkarmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun Guterres tarafından listeye dahil edilmesini ‘doğru bir adım’ olarak tanımladı.

150 çocuğa aşı yapılıyor

Suriye'nin İdlib ilinde 150 bin çocuğa aşı yapılacak. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun destek verdiği, İdlib il Sağlık Müdürlüğünün uygulamacısı olduğu kampanya ile 02 - 24 ay çocuklara aşı uygulanacak. Çocuk felci aşısının uygulandığı merkezlerden Maret Numan sağlık ocağının sorumlusu Dr. Abdülsettar el Subeyh yaptığı açıklamada, "Savaş şartları nedeniyle milyonlarca çocuk aşısız büyüyor. Bu eksiklik çocuklarda kalıtsal hastalıklara neden olabiliyor. Böyle projelerle kalıtsal hastalıkların önüne geçmek istiyoruz" dedi. Subeyh, "Şu ana kadar yaklaşık 6 bin 500 çocuğa aşı yapıldı. 150 bin çocuğa aşı yapmayı amaçlıyoruz. En büyük sıkıntımız ekip yetersizliği. Seyyar aşı yapacak şekilde imkânımız olsa, merkeze uzak köylere ulaşabilirdik" şeklinde konuştu. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısına düşen İdlib ilinde yaklaşık 2.5 milyon sivil yaşıyor.