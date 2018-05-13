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8 DEAŞ üyesi idam cezasına çarptırıldı

İran'da geçen yıl mecliste ve Devrim Lideri Ayetullah Humeyni'nin kabrinde düzenlenen saldırılarla ilgili yargılanan terör örgütü DEAŞ üyesi 8 kişi idam cezasına çarptırıldı

13 Mayıs 2018 Pazar 16:59
8 DEAŞ üyesi idam cezasına çarptırıldı

İran devlet televizyonuna konuşan Tahran Devrim Mahkemeleri Başkanı Gazanfer Abadi, geçen seneki eş zamanlı saldırıların ardından gözaltına alınıp mahkemeye çıkarılan 8 DEAŞ mensubu hakkında idam kararı verildiğini belirtti. Karara karşı 20 gün içinde temyiz yolunun açık olduğunu aktaran Abadi, diğer 18 sanığın yargılama sürecinin devam ettiği bilgisini verdi. İran'ın başkenti Tahran'da 7 Haziran 2017'de mecliste ve Humeyni'nin kabrinde eş zamanlı bombalı ve silahlı saldırılar düzenlenmiş, olaylarda 17 kişi hayatını kaybetmişti.

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