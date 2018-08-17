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800'den fazla gazeteci Hac'cı takip ediyor

Suudi Arabistan Medya Bakanlığı, bu yıl ülke içinden ve dışından gazeteci misafirlerini ağırlayabilmek için Mekke, Mina, Arafat ve Müzdelife'de medya merkezleri oluşturdu. Bu merkezler, gazetecilerin ihtiyaç duyacağı teknik imkanlarla donatılmış durumda

17 Ağustos 2018 Cuma 15:31
800'den fazla gazeteci Hac'cı takip ediyor

Hac ibadetini takip edecek basın yayın kuruluşlarının ülkede ağırlanması için yapılan hazırlıkları incelemek üzere Mina, Arafat ve Müzdelife'deki radyo ve televizyon kuruluşları ile resmi haber ajansının merkezlerini ziyaret eden Suudi Arabistan Medya Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad, "Bakanlık bu yıl ülke içinden ve dışından gazeteci misafirlerini ağırlayabilmek için Mekke, Mina, Arafat ve Müzdelife'de medya merkezleri oluşturdu.

Bu merkezler, gazetecilerin ihtiyaç duyacağı teknik imkanlarla donatıldı" dedi. Suudi Arabistan'ın bu yıl hac mevsiminde ülke dışından 800'ün üzerinde gazeteciyi misafir ettiğini ve medya kuruluşları ile kanallara pek çok kolaylıklar sağladığını belirten Avvad, 6 devlet radyosu ile 10 uluslararası radyonun 10 dilde hacla ilgili günlük program ve haber yaptığını, 16 dijital kanalın 6 dilde 24 saat hac mevsimini canlı olarak dünyaya aktardığını kaydetti.

Avvad, dijital basının olayları hızlı bir şekilde aktarma konusundaki rolünün farkına varan bakanlığın geçen yıl hac mevsiminde @CICSaudi isimli bir iletişim merkezi kurduğunu, verilen hizmet ve insani çalışmalarla ilgili İngilizce, Fransızca ve Almanca başta olmak üzere pek çok dilde yayın yaptığını dile getirdi.
DIŞ HABERLER

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