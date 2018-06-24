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871 ton petrol nehre aktı

ABD'de ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkmasının ardından yaklaşık 871 ton ham petrolün nehre aktığı bildirildi

24 Haziran 2018 Pazar 18:01
871 ton petrol nehre aktı

BNSF Demiryolu Şirketi Sözcüsü Andy Williams, yaptığı açıklamada, Iowa eyaletinin Doon kentinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıktığını ve çok sayıda vagonun devrildiğini belirterek yaklaşık 871 ton ham petrolün aşırı yağışlar nedeniyle taşan Little Rock Nehri'ne döküldüğünü belirtti.

Nehrin ham petrolden arındırılması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Williams, şu an için çevresel bir felaket durumunun bulunmadığını söyledi. Yetkililer, trenin, Little Rock Nehri'nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması nedeniyle raydan çıkmış olabileceğini belirtti.

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