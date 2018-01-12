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90 bin kişi yerinden oldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin kuzey bölgesinde yol kontrolü ve geçişler nedeniyle çatışan silahlı gruplar yüzünden 90 bin kişi yerinden oldu.

12 Ocak 2018 Cuma 15:48
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90 bin kişi yerinden oldu

Yerel basındaki haberlere göre, aralarında anlaşamayan silahlı grupların çatışmaları nedeniyle ülkenin kırsal bölgelerinden yaklaşık 65 bin kişi, Çad sınırına yakın Pava ve Markounda şehirlerine kaçmaya başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine göre, bölgedeki 25 bine yakın vatandaşın da komşu ülke Çad'a sığınması kuzeydeki kırsalın birkaç haftada boşalmasına yol açtı.

Pava'daki göçmenlerin bir kısmı yerlilerin evlerinde konaklarken geri kalanlar da bir kilisenin etrafındaki boş arazide toplanarak belediyenin kendilerine yer tahsis etmesini bekliyor.

Kırsaldakilerin çatışmalar dolayısıyla tarım alanlarını terk etmesiyle artan gıda fiyatları nedeniyle sığınmacıların bulunduğu bölgelerde yiyecek sıkıntısı baş gösterdi.

Yaklaşık 15 sivil toplum ve yardım kuruluşu göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Yoğun nüfusa rağmen halkın sükunet içinde yaşamaya çalıştığı Pava ve Markounda'da, açlığın baş göstereceği ve iç çatışma yaşanacağından endişe ediliyor.

OAC'de 2012'de Müslüman Seleka silahlı grubunun, yönetime karşı ayaklanmasıyla siyasi kriz çıkmış, Hristiyan Anti-Balaka silahlı grubuyla Seleka arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

 BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre aralık ayından bu yana 173 bin kişi şiddet olayları nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı, 37 bin kişi de komşu ülkelere sığındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AfrikaGöçmenTerör
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