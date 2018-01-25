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'AB, 27 üyeyle yürümez'

İnsan sermayesinin en önemli unsur olduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Günümüzde silahtan daha fazla eğitimli insan gerekiyor" diye konuştu.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:50
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'AB, 27 üyeyle yürümez'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 48. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği (AB) karar alma mekanizmalarının geleceğine ilişkin, "Avrupa'yı bağımsız yapacak ortak politika inşa etmeliyiz. Naif değilim. Bunu AB üyesi 27 ülke olarak inşa etmek imkansız. Yöntem değişmeli. Bu küresel dünyada bazıları daha fazla ilerlemek istiyorsa ilerlesin" dedi.

Macron, Fransa'nın işsizlik, kamu açığı ve büyüme ile ilgili sorunlarını henüz gideremediğini, ülkenin daha rekabetçi bir sisteme ihtiyaç duyduğunu söyledi.

İnsan sermayesinin en önemli unsur olduğunu dile getiren Macron, "Günümüzde silahtan daha fazla eğitimli insan gerekiyor" diye konuştu.

Davos Zirvesi'nin kapanış konuşmasını 26 Ocak Cuma günü ABD Başkanı Trump yapacak. ABD, toplantılara en son 2000 yılında dönemin Başkanı Bill Clinton ile lider seviyesinde katılım göstermişti.

Bu yıl ABD heyetinde Trump'la birlikte çok sayıda yetkili yer alacak.

Bu arada Trump'ın Davos Zirvesi'ne katılımı, İsviçre genelinde protesto edildi. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Davos'a göstericilerin girmesine izin verilmiyor.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
FransaDavosMacron
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