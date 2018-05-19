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AB, ABD'ye rest çekti

ABD'nin İran yaptırımlarından korunmak için 1996'dan kalma bir yasayı dirilten Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete'yi Tahran'a gönderdi

19 Mayıs 2018 Cumartesi 16:49
AB, ABD'ye rest çekti

AB'nin enerji komiseri Miguel Arias Canete, bugün Tahran'a başlayan ziyaretinde İran petrolü ve gazı almaya devam etmek ve Avrupa şirketlerini Amerikan yaptırımlarından korumaya yönelik planları sunacak. Bugün İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekbar Salihi, Çevre Bakanı İsa Kalantari ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ile görüşecek Canete, yarın Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile biraraya gelecek.

Avrupa Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini ve yeniden yaptırım uygulamaya başlayacağını açıklamasından beri Tahran'ı ziyaret eden ilk Batılı yetkili. Trump'ın kararını açıklamasının ardından Fransız Total ve Hollandalı Maersk şirketleri İran'da kalmaya devam etmelerinin imkansız olacağını açıklamıştı.

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene ise Fransız Petrol Şirketi TOTAL'in doğalgaz sahası Güney Pars 11'inci safhasının geliştirilmesi anlaşmasından çekilmesi durumunda süreci Çin Ulusal Petrol Şirketi'yle (CNPC) yürüteceklerini söylemişti.

Almanlar ABD'ye güvenmiyor

Mannheim merkezli Seçim Araştırma Grubu'nun Salı ve Perşembe günleri arasında rastgele seçilen bin 200 Alman seçmenle konuştuğu anketin sonuçları Cuma günü yayımlandı. Anket, Almanların yüzde 82'sinin ABD'yi güvenilir bir siyasi ortak olarak görmediğini ortaya koydu. Ankete katılanların yalnızca yüzde 14'ü ABD'yi siyasi işbirliği konusunda güvenilir bulduklarını söyledi.

Rusya'yı Almanya için güvenilir bir ortak olarak görmeyen katılımcıların oranı yüzde 58 olurken, katılımcıların yüzde 43'ü ise Çin'i güvenilir bir ortak olarak görmediklerini söyledi. Ankete katılanların toplam yüzde 94'ü Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika konularında tek vücut olarak hareket etmesinin "çok önemli" ya da "önemli" olduğunu söyledi.

Buna rağmen katılımcıların yalnızca yüzde 20'si AB'nin gelecekte tek vücut olarak yüzde 26'sı ise bunun bugünden daha da az olacağı görüşünde olduklarını ifade etti. 
DIŞ HABERLER

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