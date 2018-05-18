AB, Balkan ülkelerine umit vermedi

AB liderleri, toplantıda Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ile işbirliğini artırmayı istediklerini dile getirdi ancak AB’ye tam üyeliğin zaman alacağı mesajı verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında AB'nin genişlemesi konusunda karar alınmadığını belirtti ancak bu ülkelerin üyelik perspektifinin bulunduğunu söyledi. Merkel, Batı Balkan ülkelerinin 2025 yılından itibaren AB'ye üye olmasına ilişkin somut bir takvimi ise reddetti.

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