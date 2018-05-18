Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.454
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0480
EURO
5.2816
banner138

AB, Balkan ülkelerine umit vermedi

Avrupa Birliği (AB) ile üyeliğe aday altı Batı Balkan ülkesinin liderleri Perşembe günü AB Dönem Başkanı Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da bir araya geldi

18 Mayıs 2018 Cuma 16:42
AB, Balkan ülkelerine umit vermedi

AB liderleri, toplantıda Sırbistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ile işbirliğini artırmayı istediklerini dile getirdi ancak AB’ye tam üyeliğin zaman alacağı mesajı verdi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, zirve sonrasında düzenlediği basın toplantısında AB'nin genişlemesi konusunda karar alınmadığını belirtti ancak bu ülkelerin üyelik perspektifinin bulunduğunu söyledi. Merkel, Batı Balkan ülkelerinin 2025 yılından itibaren AB'ye üye olmasına ilişkin somut bir takvimi ise reddetti.
DIŞ HABERLER

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den yeni Suriye hamlesi
Putin'den yeni Suriye hamlesi
AB'den savunmaya 200 milyar Euro
AB'den savunmaya 200 milyar Euro
Mısır kapıyı nihayet açtı
Mısır kapıyı nihayet açtı
Çifte ajan Skripal taburcu edildi
Çifte ajan Skripal taburcu edildi
AB'de Avusturya dönemi
AB'de Avusturya dönemi
Irkçı Wilders tahrik ediyor
Irkçı Wilders tahrik ediyor
ABD baskıları artıyor
ABD baskıları artıyor
Sığınmacı sayısı artıyor
Sığınmacı sayısı artıyor
Moskova'da ilk iftar
Moskova'da ilk iftar

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim