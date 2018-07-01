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AB'de Avusturya dönemi

Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını Bulgaristan'dan devralan Avusturya, görev süresince yasa dışı göçle mücadele, AB dış sınırlarının korunması ve Avrupa'da güvenliğin arttırılması gibi konulara ağırlık verecek. Türkiye'nin AB üyeliğine açıkça karşı çıkan Avusturya dönem başkanlığında Ankara, AB ile müzakerelerde olumlu hiçbir adım atılmayacağı görüşünde

01 Temmuz 2018 Pazar 16:53
AB'de Avusturya dönemi

DIŞ HABERLER

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından Avusturya'nın 6 ay sürecek AB dönem başkanlığı resmen başladı. Avrupa'da 2015'te baş gösteren sığınmacı krizinin hemen ardından Balkan rotasının göçmenlere kapatılması düşüncesinin mimarı, dönemin Dışişleri Bakanı Kurz'un Başbakanlığında dönem başkanlığını yürütecek Avusturya için öncelikli konuların başında yasa dışı göçmen haraketliliği geliyor.

Önceki yıllara oranla 2018'de Avrupa'ya gelen göçmen sayısında gözle görülür düşüş yaşanmasına rağmen, Avusturya, AB dış sınırlarında yapılan kontrollerin daha da arttırılmasını istiyor. Akdeniz de sığınmacılara yönelik kontrollerin de arttırılmasını öneren Başbakan Kurz, AB Sınır Güvenliği Ajansı "FRONTEX"in yanı sıra Libya sahil güvenliği ile daha güçlü iş birliği yapılarak, bu rota üzerinden Avrupa'ya gelmeye çalışan göçmenlerin durdurulması gerektiğini savunuyor.

Kurz, "Akdeniz de kurtarılmanın Orta Avrupa'ya giriş izni anlamına gelmemesi" gerektiğini belirterek, AB dışında sığınmacı merkezleri kurulması fikrine, birlik üyesi ülkeler arasında en yakın liderler arasında yer alıyor. Avrupa'nın "daha çok güvenliğe" ihtiyaç duyduğu düşüncesinin destekleyen Avusturya, dönem başkanlığı için "Avrupa'yı koru" sloganını seçti. Bu nedenle Avusturya'ya göre, Avrupa'nın korunması için AB dış sınırlarında kontrollerin daha fazla yoğunlaştırılması gerekiyor.

Türkiye'nin üyeliğine karşı

Avusturya'yı dönem başkanlığı süresince İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) yanı sıra Rusya-AB ilişkileri ve ABD'deki son gelişmeler gibi zor konular bekliyor. AB içinde diyalog köprüleri kuracağını iddia eden Avusturya, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkıyor.

Bu ülkenin dönem başkanlığını "kayıp" olarak değerlendiren Türkiye, Avusturya'nın dönem başkanlığı süresince Türkiye'nin AB üyeliği için açılması gereken fasıllara ilişkin olumlu adımlar atılmayacağı kanaatini taşıyor. Sağ popülist Avusturya Halk Parisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetiyle yönetilen ülkede, dönem başkanlığı süresince Başbakan Kurz'un AB ile ilgili konulara yoğunlaşacağı, Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı FPÖ Genel Başkanı Heinz-Christan Strache'nin ise ülkenin iç sorunlarıyla ilgileneceği tahmin ediliyor.

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