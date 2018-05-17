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AB'de Avusturya dönemi

AB liderlerini 6 Batı Balkan ülkesiyle buluşturan zirvede AB Dönem Başkanlığını devralan Avusturya Başbakanı Kurz, "Batı Balkan ülkelerinin önünde güzel bir perspektif görüyoruz. Bu ülkeler de kendi yolundan AB'ye doğru ilerlemeli" dedi

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:49
AB'de Avusturya dönemi

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığı kapsamında başkent Sofya'da düzenlenen AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nde, 28 Avrupa ülkesinin lideri Balkanlar'daki mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu Antonio Tajani, Avrupa Komisyonunun stratejisi açısında Sırbistan ve Karadağ'ın, AB perspektifine en yakın iki Balkan ülkesi olduğunu söyledi.

Bulgaristan'dan sonra AB Konseyi dönem başkanlığını 1 Haziran'da devralacak Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğine destek verdi. Kurz, "Batı Balkan ülkelerinin önünde güzel bir perspektif görüyoruz. Bu ülkeler de kendi yolundan AB'ye doğru ilerlemeli. Bu ülkeler sadece coğrafi olarak değil, duygusal olarak da Avrupa'nın birer parçasıdır.

AB'ye katılımlarına destek verirken, bu desteğimizi dönem başkanlığını devralacağımızı 1 Haziran sonrası da sürdüreceğiz" diye konuştu. Sırbistan ve Karadağ konusunda "iyimser olduğuna" işaret eden Kurz, "Umarız Makedonya ve diğer devletler de kendi aralarındaki tartışmalarına çözüm bulurlar" ifadelerini kullandı.

Güvenlik ve istikrara vurgu

Zirve kapsamında görüşlerini açıklayan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Hepimiz, Batı Balkan ülkelerinin güvenli bir geleceği olmasını istiyoruz. Bölgede güvenlik ve istikrarın olması tüm AB'nin ortak çıkarlarına uyar" derken, İngiltere Başbakanı Theresa May ise ülkesinin temmuz ayında Balkan ülkelerinin katılacağı başka bir toplantının ev sahipliğini yapacağını duyurdu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sofya’da yapılan zirveye tüm ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduğunu, Batı Balkan ülkelerinin burada dünyanın ana finansal kurumları ile buluşup, kendi altyapı projelerine destek arayabileceklerini sözlerine ekledi.

AB liderleri, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'nin arifesinde önceki gün, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un ev sahipliğinde akşam yemeğinde bir araya gelmişti.
AA

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