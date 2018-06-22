AB'den ABD'ye misilleme

Halihazırda Çin ile ABD arasında süren vergi savaşı, AB'nin de ABD'ye ek gümrük vergileri nedeniyle misilleme yapmasıyla daha kızışıyor. AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemeyi itibarıyla başlattı. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, ABD'den ithal edilen mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi 341 farklı ürüne yüzde 25 oranında gümrük vergilerini yürürlüğe koydu.

AB, bu aşamada ABD'nin söz konusu ürünlerine yönelik toplam 2.8 milyar Euro'luk bir ilave gümrük vergisi getirdi. AB, 3.6 milyar Euro'luk ilave dengeleyici tedbirlere de gelecekte başlanacağını bildirdi.

AB temkinli hareket ediyor

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean- Claude Juncker, ABD'nin kararını eleştirerek "Bu tüm mantık ve tarihe karşı. Cevabımız net ancak ölçülü olmalı" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. AB, Kanada, Meksika ve Hindistan'ın da aralarında olduğu bir dizi yakın müttefike ise bu vergilerden 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanınmıştı.

Ancak AB'nin ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısında bulunmasına rağmen gerçekleştirilen müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı. AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı toplam 10 sayfalık yüzlerce ürün içeren listesini deaçıklamıştı. Söz konusu ürün listesiyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. AB Ticaret Komiseri Cecilia Malmstrom da bu hafta yaptığı açıklamada 'ABD'nin tek taraflı ve haksız kararı' nedeniyle ' başka çarelerinin kalmadığını' söylemişti.

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