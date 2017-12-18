Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
110177
ALTIN
155.806
DOLAR
3.8374
STERLİN
5.1289
EURO
4.5388

AB'den Brexit'e yeşil ışık

İngiltere'de yapılan yeni bir anket, İngilizlerin yüzde 51'inin AB'den ayrılmak istemediğini ortaya koydu. Ülke geçen yılki referandumda yüzde 52'lik destekle birlikten ayrılma kararı almıştı

18 Aralık 2017 Pazartesi 17:53
279 Okunma
AB'den Brexit'e yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB), Brexit görüşmelerinin ikinci aşamasına yeşil ışık yaktı.

İngiltere Başbakanı May, AB ile ilişkilerin geleceğine dair görüşmelere hemen başlanacağını söyledi. İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den çıkmayı hedefliyor. 

Geçtiğimiz yıl düzenlenen referandum ile Avrupa Birliği'den ayrılma kararı alan Birleşik Krallık'ta halkın yüzde 51'i birlikten ayrılmak istemiyor. Independent gazetesi tarafından yayınlanan ve bin 400 kişi arasında düzenlenen ankete göre AB'den ayrılmayı destekleyenlerin oranı yüzde 41'de kaldı.

Independent gazetesi, Haziran 2016'da düzenlenen AB referandumundan bu yana ilk kez AB üyeliğini destekleyenler ve AB'den çıkmak isteyenler arasındaki makasın bu kadar açıldığına dikkat çekiyor.

Aralık başında düzenlenen anketi yapan BMG şirketi, şu anki tablonun oluşmasında referandumda oy kullanmayanların fikir beyan etmesinin yattığına dikkat çekiyor. Oy kullanan yaklaşık her 10 seçmenden 9'unun verdiği oyun arkasında olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz yılki referandumda İngilizlerin yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden çıkılmasına destek vermiş, yüzde 48'i ülkenin AB'de kalması için oy kullanmıştı.

AB'ye üye ülkeler, hafta içerisinde Brüksel'de yapılan görüşmelerin ardından, Brexit olarak adlandırılan Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma süreci için yürütülen müzakerelerde ikinci aşamaya geçilmesine onay verdiğini açıklamıştı.

Bu aşamada, Brexit sonrasındaki iki yıllık geçiş sürecinin nasıl olacağı ve AB ile yapılacak yeni ticaret anlaşması ele alınacak.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 18.12.2017 23:59
Anahtar Kelimeler:
IngiltereBrexitAB
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin ADIZ'ı geçince alarma geçildi
Çin ADIZ'ı geçince alarma geçildi
18 bin bina tehdit altında
18 bin bina tehdit altında
Zaharova'dan İngiltere'ye cevap
Zaharova'dan İngiltere'ye cevap
Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı
Filistin'in direnme gücü desteğe bağlı
Liberman'dan Erdoğan açıklaması!
Liberman'dan Erdoğan açıklaması!
Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti
Musul'da cilt hastalığı tedirgin etti
Mısır parlamentosundan Kudüs çağrısı
Mısır parlamentosundan Kudüs çağrısı
Peşmerge bölgesinde maaş isyanı
Peşmerge bölgesinde maaş isyanı
Macron, 'Muhatabımız Esad olacak'
Macron, 'Muhatabımız Esad olacak'

banner131

banner132

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim