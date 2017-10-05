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AB'den Çin ürünlerine önlem

Avrupa Birliği (AB), sanayi ve istihdamı Çin'e karşı korumak için yeni ticari savunma tedbirleri almaya hazırlanıyor.

05 Ekim 2017 Perşembe 17:38
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AB'den Çin ürünlerine önlem

AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yapılan görüşmeler sonunda, 3'üncü ülkelere yönelik antidamping ve sübvansiyon yasalarının güncellenmesi konusunda uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Üzerinde anlaşma sağlanan yeni sistemde AB, bir ürünün ihracat fiyatlarının üretildiği ülkedeki yerel fiyatların altında olması veya sektörlerde kamu müdahalesinin piyasa bozukluklarına yol açtığı durumlarda damping yapıldığını varsayacak ve ilave vergiler uygulayacak.

AB kurumlarının resmi onay süreçlerini tamamlamalarının ardından yeni düzenleme 2017 sonuna kadar yürürlüğe girecek.

Avrupa'nın çeşitli sektörleri, Çin'in, pek çok ürününde damping yaptığını, yani ürünü maliyetinin aşağısında bir fiyata piyasalarda sattığını iddia ediyor. Bu sektörler, kendilerini korumak için Çin ürünlerinin serbestçe Avrupa piyasalarında satılmalarını engellemek istiyor. Çin ise Avrupa'nın iddialarını reddediyor.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ÇinABönlem
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