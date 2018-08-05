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AB'den Hudeyde uyarısı

Avrupa Birliği'nden, Yemen'de uluslararası insancıl hukukun her gün ihlal edildiği bildirildi

05 Ağustos 2018 Pazar 16:20
AB'den Hudeyde uyarısı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Christos Stylianides'in ortak yazılı açıklamasında, "Hudeyde şehrinde art arda gelen hava saldırıları onlarca hayat kaybına ve birçok kişinin yaralanmasına neden oluyor. Bu, Yemen'de her gün uluslararası insancıl hukukun ihlal edildiğinin trajik bir hatırlatması." ifadelerine yer verildi.

Sivillere yönelik saldırıların en sert şekilde kınandığı kaydedilen açıklamada, tüm tarafların sivil toplumu koruması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, saldırıların okul, sağlık merkezleri, yerleşim bölgeleri, limanlar ve havaalanlarını da hedef aldığı belirtilirken, sivil toplumun büyük zarara uğratıldığına dikkati çekildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Yemen'de barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığına yönelik beyanın memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, tüm taraflara BM nezdindeki diplomatik çabalara destek vermesi çağrısında bulunuldu. 

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