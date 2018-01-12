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AB'den İsrail'e konut tepkisi

Avrupa Birliği, İsrail'in Yahudi işgal birimlerine ek konut inşa etme planının Filistin devletini tehlikeye sokacağını açıkladı.

12 Ocak 2018 Cuma 15:26
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AB'den İsrail'e konut tepkisi

Avrupa Birliğince (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki bazı bölgelerde yer alan Yahudi işgal birimlerine yüzlerce ek konut ekleme planına tepki gösterilerek, bunun uygulanması durumunda Filistin devletinin tehlike altına gireceği açıklandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrailli yetkililerin bu hafta Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerine 800'den fazla ek konut eklenmesi için ihale açtığı anımsatıldı.

AB'nin, İsrail'in yerleşim yerleri ve benzer faaliyetlerine ilişkin tutumunun çok açık olduğu ve değişmediği vurgulanan açıklamada, "Yerleşim yerlerine ilişkin tüm faaliyetler uluslararası hukuk çerçevesinde yasa dışıdır, iki devletli çözüm ve kalıcı barış ihtimalini zayıflatmaktadır. AB, İsrailli yetkililerin bu kararlarını gözden geçirmesi ve iptal etmesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerine ek konut ekleme planını uygulaması durumunda Filistin devletinin tehlike altına gireceğinin altı çizildi.

AB'nin iki devletli çözüm çerçevesinde müzakerelerin tekrar başlatılması için İsrail ve Filistin'in yanı sıra tüm uluslararası ve bölgesel ortaklarıyla irtibatta olacağı vurgulanan açıklamada, İsrail-Filistin sorununun çözümü için tek gerçek seçeneğin iki devletli çözüm olduğuna işaret edildi.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABİsrailFilistinKonut
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