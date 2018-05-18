AB'den savunmaya 200 milyar Euro

DIŞ HABERLER

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 üye ülkesinin 2016'daki savunma harcamaları, bir önceki yıla göre değişmeyerek 200 milyar Euro oldu. Avrupa İstatistik Ofisinden (Eurostat) yapılan açıklamada, üye ülkelerin savunma harcamalarının 2016'da 2015'tekiyle aynı kalarak 200 milyar Euro olduğu belirtildi.

AB ülkelerinin 2016'daki savunma harcamaları, birliğin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 1.3'üne denk geliyor. Açıklamada, AB genelinde savunma harcamalarının, sosyal koruma (yüzde 19.1), sağlık (yüzde 7.1) ve eğitim (yüzde 4.7) harcamalarının gerisinde kaldığına işaret edildi.

Halihazırda AB'den ayrılmak için müzakereler yürüten İngiltere, birlik içinde en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu. 2016'da savunmaya 47 milyar euro harcayan İngiltere'yi 41 milyar Euro ile Fransa, 33 milyar euro ile Almanya, 22 milyar Euro ile İtalya takip etti. Bu dört üye ülkenin harcamaları, AB savunma harcamalarının yüzde 71'ini oluşturuyor.

Savunma harcamaları artıyor

Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı, üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Estonya, GSYİH'sinin yüzde 2.4'ünü savunmaya ayırarak ilk sırada yer aldı. Estonya'yı, yüzde 2.1 ile Yunanistan, yüzde 2 ile İngiltere, yüzde 1.8 ile Fransa takip etti. Milli gelirine oranla en düşük savunma harcamalarını ise İrlanda (yüzde 0.3), Lüksemburg (yüzde 0.4) ve Malta (yüzde 0.6) yaptı.

Dünya Bankası verilerine göre de 2016'da GSYİH'ye oranla küresel savunma harcamaları yüzde 2.2 oldu. Rusya GSYİH'sinin yüzde 5.4'ünü savunmaya ayırırken bu oran ABD'de yüzde 3.3, Hindistan'da yüzde 2.5 ve Çin'de yüzde 1.9 olarak hesaplandı. Türkiye, 2016'da GSYİH'sinin yüzde 1.7'sini savunma harcamalarına aktardı.