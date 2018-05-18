Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102410
ALTIN
186.454
DOLAR
4.4877
STERLİN
6.0480
EURO
5.2816
banner138

AB'den savunmaya 200 milyar Euro

Avrupa Birliği'nde (AB) en fazla savunma harcaması yapan ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya oldu. 28 üyeli AB'nin 2016 yılında savunmaya toplamda 200 milyar Euro harcama yaptı

18 Mayıs 2018 Cuma 16:44
AB'den savunmaya 200 milyar Euro

DIŞ HABERLER

Avrupa Birliği'nin (AB) 28 üye ülkesinin 2016'daki savunma harcamaları, bir önceki yıla göre değişmeyerek 200 milyar Euro oldu. Avrupa İstatistik Ofisinden (Eurostat) yapılan açıklamada, üye ülkelerin savunma harcamalarının 2016'da 2015'tekiyle aynı kalarak 200 milyar Euro olduğu belirtildi.

AB ülkelerinin 2016'daki savunma harcamaları, birliğin toplam Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) yüzde 1.3'üne denk geliyor. Açıklamada, AB genelinde savunma harcamalarının, sosyal koruma (yüzde 19.1), sağlık (yüzde 7.1) ve eğitim (yüzde 4.7) harcamalarının gerisinde kaldığına işaret edildi.

Halihazırda AB'den ayrılmak için müzakereler yürüten İngiltere, birlik içinde en fazla savunma harcaması yapan ülke oldu. 2016'da savunmaya 47 milyar euro harcayan İngiltere'yi 41 milyar Euro ile Fransa, 33 milyar euro ile Almanya, 22 milyar Euro ile İtalya takip etti. Bu dört üye ülkenin harcamaları, AB savunma harcamalarının yüzde 71'ini oluşturuyor.

Savunma harcamaları artıyor

Savunma harcamalarının GSYİH'ye oranı, üye ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Estonya, GSYİH'sinin yüzde 2.4'ünü savunmaya ayırarak ilk sırada yer aldı. Estonya'yı, yüzde 2.1 ile Yunanistan, yüzde 2 ile İngiltere, yüzde 1.8 ile Fransa takip etti. Milli gelirine oranla en düşük savunma harcamalarını ise İrlanda (yüzde 0.3), Lüksemburg (yüzde 0.4) ve Malta (yüzde 0.6) yaptı.

Dünya Bankası verilerine göre de 2016'da GSYİH'ye oranla küresel savunma harcamaları yüzde 2.2 oldu. Rusya GSYİH'sinin yüzde 5.4'ünü savunmaya ayırırken bu oran ABD'de yüzde 3.3, Hindistan'da yüzde 2.5 ve Çin'de yüzde 1.9 olarak hesaplandı. Türkiye, 2016'da GSYİH'sinin yüzde 1.7'sini savunma harcamalarına aktardı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Putin'den yeni Suriye hamlesi
Putin'den yeni Suriye hamlesi
Mısır kapıyı nihayet açtı
Mısır kapıyı nihayet açtı
Çifte ajan Skripal taburcu edildi
Çifte ajan Skripal taburcu edildi
AB, Balkan ülkelerine umit vermedi
AB, Balkan ülkelerine umit vermedi
AB'de Avusturya dönemi
AB'de Avusturya dönemi
Irkçı Wilders tahrik ediyor
Irkçı Wilders tahrik ediyor
ABD baskıları artıyor
ABD baskıları artıyor
Sığınmacı sayısı artıyor
Sığınmacı sayısı artıyor
Moskova'da ilk iftar
Moskova'da ilk iftar

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim