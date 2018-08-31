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AB'den Trump'a sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Juncker, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'dan ithal edilen otomobillere ek gümrük vergisi getirmesi durumunda AB'nin buna aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi

31 Ağustos 2018 Cuma 15:47
AB'den Trump'a sert tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, kimsenin AB'nin ticaret politikalarını belirlemesine izin vermeyeceklerini söyleyerek, "O zaman biz de aynısı yaparız" dedi.

Juncker ABD Başkanı ile Temmuz ayında varılan otomobile ek gümrük vergisi getirmeme konusunda 'ateşkes anlaşmasının' sürmesini arzuladıklarını ancak ABD karar değiştirirse AB'nin de kendi vergilerini getireceğini söyledi.

 Trump Bloomberg'e verdiği röportajda AB'nin otomobile gümrük vergisi sıfırlanması önerisini reddederek AB ticaret politikaları hakkında "AB en az Çin kadar kötü. Sadece daha küçük" demişti.

Trump, "Bu yeterince iyi değil. Onların (AB'nin) tüketici alışkanları bizimkiler gibi değil, kendi arabalarını alma yönünde" diye konuştu.

Trump'ın açıklamaları ticaretten sorumlu AB komiseri Cecilia Malmstrom'un "ABD aynısı yaparsa AB'nin de otomobil gümrük vergilerini ve diğer tüm vergileri sıfıra indirmeye hazır olduğunu" açıklamasının ardından geldi.

Juncker'in Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret ettiği görüşmede sanayi ürünlerinde vergilerin kaldırılması konusunda anlaşmaya varılmıştı. Ancak görüşmede otomotiv sektörüyle ilgili bir karar alınmamıştı. Juncker ve Trump görüşmede ABD ile AB arasındaki müzakereler sürerken karşılıklı ek gümrük vergisi getirilmemesi konusunda da uzlaşı sağlamıştı.

Korumacı politikaları destekleyen Trump, WTO'yu ülkesine adaletsiz davranmakla suçluyordu. Serbest ticareti destekleyen WTO, Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararını şiddetle eleştirmişti.

Trump yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesini Dünya Ticaret Örgütünden (DTÖ) çekmekle tehdit etti. Trump, Bloomberg News'e verdiği mülakatta, DTÖ'nün ABD'ye daha iyi muamele etmesi gerektiğini savundu. Haberde, Trump'ın, "Hizaya gelmezlerse, DTÖ'den çekilirim" sözlerine yer verildi.

Trump, geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin DTÖ tarafından yıllarca "çok kötü" muamele görerek dezavantajlı bir konuma itildiğini iddia etmiş ve kuruluşun faaliyetlerini değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, ocak ayında yaptığı açıklamada, Çin'in 2001 yılında DTÖ üyeliğinin hata olduğunu öne sürmüştü. Uzmanlar, çok uluslu serbest ticaret sistemini kurmakta öncülük eden ABD'nin DTÖ'den çekilmesi durumunda, başta ABD olmak üzere küresel ekonominin ve dünya ticaretinin olumsuz etkileneceğini vurguluyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 31.08.2018 17:30
Anahtar Kelimeler:
ABABDTrumpJunckerDünya Ticaret Örgütü
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