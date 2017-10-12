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AB'den Trump'a uyarı

AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Mogherini, ABD'nin onay verdiği nükleer anlaşmayı feshetmesinin, bütün dünyaya "ABD'ye güvenilemez" mesajı vereceğini söyledi

12 Ekim 2017 Perşembe 17:00
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AB'den Trump'a uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD'nin onay verdiği nükleer anlaşmayı feshetmesinin, bütün dünyaya "ABD'ye güvenilemez" mesajı vereceğini söyledi. Amerikan televizyon kanalı PBS'e konuşan Mogherini, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.  

Mogherini, ABD'nin, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve AB (P5+1) arasında 2 yıl önce imzalanan nükleer anlaşmayı iptal etmesi durumunda itibar kaybına uğrayacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmayı feshetmesi halinde başka ülkelerin ABD ile anlaşma yapmaktan kaçınacağını belirten Mogherini, "ABD, sadece 2 yıl önce BMGK'da anlaşmayı onayladı ve şekillenmesinde büyük rol oynadı.

Anlaşmaya onay veren aynı ülke anlaşmayı iptal ederse Amerika, dünyanın geri kalanına 'ABD'ye güvenilemez' mesajı verir." dedi. Mogherini, Trump'ın anlaşmayı feshetme kararı alması durumunda ABD'de her yönetim değişikliğinde anlaşmaların gözden geçirileceği algısının oluşacağına dikkati çekerek, bunun diğer ülkelerin ABD'yle ilişkilerini etkileyeceğini söyledi. İran nükleer anlaşmasının işlevsel olduğunu vurgulayan Mogherini, "Anlaşmalar bu şekilde yapılamaz. Ne dış politikada ne özel işletmelerde işler böyle yürümez. Başkan Trump'ın da bunu çok iyi anladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. AA
 

Anahtar Kelimeler:
ABTrumpABDMogheriniDış Politika
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