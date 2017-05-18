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AB ile ABD arasında ‘kabin’ anlaşması

ABD'nin Müslüman nüfusunun çoğunlukta olduğu bazı ülkelere yönelik getirdiği 'kabin yasağı' uygulamasının, Avrupa Birliği ülkelerine de yayılmasına dair ABD - AB arasında yürütülen görüşmelerde taraflar, kabin yasağının AB ülkelerine uygulanmaması konusunda anlaştı

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AB ile ABD arasında ‘kabin’ anlaşması

AB ülkelerinden ABD'ye yapılacak uçak seyahatlerinde 'kabin yasağı' uygulanmaması kousunda taraflar hemfikir kaldı. ABD'li yetkililer, dizüstü bilgisayar parçalarının patlayıcı yapımında kullanılabilecek şekilde düzenlenebildiğine dair edindikleri yeni bir bilgi üzerine Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülkeye kabin yasağı uygulaması getirmişti. Ancak söz konusu güvenlik tehdidine ilişkin herhangi detaylı bir bilgi kamuoyuna bildirilmedi. Kısa bir süre önce kabin yasağının AB ülkelerini de kapsayacağına ilişkin Wasington'dan yapılan açıklama üzerine, konunun ele alınması için AB yetkilileri ABD'den görüşme talep etmişti. DIŞ HABERLER

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