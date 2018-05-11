Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
101852
ALTIN
182.922
DOLAR
4.2953
STERLİN
5.8427
EURO
5.1310
banner138

AB ile ABD'nin arası açıldı

German Marshall Fund Başkan Yardımcısı Lesser, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı transatlantik ilişkilerde yeni ve ciddi anlamda yıpratıcı bir cephe açtı." dedi

11 Mayıs 2018 Cuma 18:01
AB ile ABD'nin arası açıldı

Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından German Marshall Fund'ın Başkan Yardımcısı Ian Lesser, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı transatlantik ilişkilerde yeni ve ciddi anlamda yıpratıcı bir cephe açtı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından çekilmeye yönelik kararının bir süredir beklendiğini hatırlattı. Avrupalı lidelerin bu karardan dolayı şaşırmadığını kaydeden Lesser, Trump'ın açıklamalarının ardından verilen "hızlı ve koordine edilmiş" tepkilerin de bunu gösterdiğini kaydetti.

Lesser, diğer yandan Başkan Trump'ın iç politika açısından çok fazla aciliyet taşımayan bir konu hakkında hızlı bir karar vermesinin şaşırtıcı olduğunu belirtti. Lesser, Trump'ın kararında İran konusunda katı tavrıyla tanınan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un etkili olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği'nin (AB) ısrarlı çabalarına rağmen ABD yönetiminin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının tam olarak AB açısından bir yenilgi anlamına gelmediğini söyleyen Lesser, "Bu karar transatlantik ortaklığın ABD nezdinde azalan önemine işaret ediyor." dedi. ABD-AB ilişkilerinin halihazırda ticaret ve farklı konular nedeniyle zaten gergin olduğuna dikkati çeken Lesser, "ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı transatlantik ilişkilerde yeni ve ciddi anlamda yıpratıcı bir cephe açtı." diye konuştu.

Lesser, ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketini katı bir şekilde uygulamaya kalkması halinde Avrupa'nın çok ciddi bir ekonomik ve siyasi ikilemle karşı karşıya kalacağını ifade etti. Lesser, "AB, İran'la birlikte şimdilik anlaşmada kalacak" öngörüsünde bulundu.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAE, ABD'nin bir dediğini iki etmiyor
BAE, ABD'nin bir dediğini iki etmiyor
Çin'den İran hamlesi!
Çin'den İran hamlesi!
Almanya'da reddedilen vize sayısı arttı
Almanya'da reddedilen vize sayısı arttı
Gazze'de 7. cuma
Gazze'de 7. cuma
Beşar Esad, 'teröristler kaybedince saldırdılar'
Beşar Esad, 'teröristler kaybedince saldırdılar'
Takas teklifi... 'Al Fetullah'ı ver Brunson'u'
Takas teklifi... 'Al Fetullah'ı ver Brunson'u'
Putin ve Barzani Moskova'da görüştü
Putin ve Barzani Moskova'da görüştü
'Yarımada için olumlu bir adım'
'Yarımada için olumlu bir adım'
Komşu'da işsizler ordu oldu!
Komşu'da işsizler ordu oldu!

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim