AB liderleri Brexit için toplanıyor

Tusk, Brüksel’de yapılan AB-Japonya Liderler toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin, AB'den ayrılma (Brexit) sürecini resmen başlatacak 50. maddeyi 29 Mart'ta işleteceğini duyurmasının ardından Tusk, "29 Nisan’da Brexit müzakerelerinde temel ilkeleri belirlemek üzere AB Konseyini toplantıya çağıracağım" dedi. Tusk, önceliklerinin Brexit’ten etkilenecek vatandaşlar, şirketler ve üye ülkeler için müzakerelere hızlı bir şekilde netlik kazandırmak olduğunu söyledi. Üye ülkelerin AB'den ayrılmasını düzenleyen 50. maddenin işletilmesinin ardından başlayacak resmi müzakere süreciyle İngiltere 2 yıl içerisinde birlikten çıkmış olacak. İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si Brexit'ten yana oy kullanmıştı. AA