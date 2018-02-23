AB liderleri bugün toplanıyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin katılımıyla yarın gerçekleştirilecek AB zirvesinde Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gelecekteki yapısı, bir sonraki AB Komisyon Başkanlığı seçimi, kurumsal işleyiş, uzun dönem bütçe konuları ile Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili yaşananlar ele alınacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, yapılacak gayri resmi zirveye İngiltere dışındaki 27 AB üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanları katılacak.

AB Konseyi binasında yapılacak zirve programına göre, liderler, Brexit sonrasında AB kurumlarının çalışma biçimi ve bütçe gibi konuları değerlendirecek.

Zirve başlangıcında Brexit sonrasında AP'nin yapısı ve AB içindeki yüksek seviyeli atamalara odaklanılacak. Bu oturumda liderler, 2019 yılında yapılacak AP seçimlerini tartışacak.

Bu konuda bir sonraki seçimlerde AP'nin teklif etmiş olduğu parlamenter sayısının İngiltere'nin ayrılmasıyla beraber 751'den 705'e indirilmesi görüşülecek. Toplantıda, AB'nin 2020 yılı sonrası dönemdeki bütçesinin belirlenmesine yönelik, Çok Yıllı Mali Çerçeve konusu da ele alınacak.

Çok Yıllı Mali Çerçeve, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen ve böylece bütçe disiplinini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor. Yaklaşık 1 trilyon avroluk AB'nin mevcut mali çerçevesi 2014-2020 yıllarını kapsıyor.

Üst düzey AB yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Rum lider Nikos Anastasiadis’in talebi üzerine zirvede Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Akdeniz'de "tek yanlı" doğalgaz arama faaliyetleri ve Türkiye'nin bu duruma gösterdiği tepki görüşülecek.

Ayrıca 2020 yılı sonrası AB bütçesiyle ilgili siyasi önceliklerin tartışılacağı, yasadışı göçün engellenmesi, Avrupa güvenlik ve savunmasının güçlendirilmesi, eğitim programı Erasmus'a yatırımın artırılmasının, öncelikleri olduğunu belirtildi.

AA