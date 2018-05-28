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AB'nin derdi İran ile ticareti

AB'ye üye ülkelerin dışişleri bakanları, İran ile nükleer anlaşma ve ticaretin ABD yaptırımlarına rağmen sürdürülmesi hakkında istişarelerde bulunmak üzere Brüksel'de bir araya geliyor.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 18:17
AB'nin derdi İran ile ticareti

ABD Başkanı Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Avrupa'nın İran'la yapılan nükleer anlaşması konusunda birleşmiş olduğunu söyledi. Toplantıda, ABD Başkanı Donald Trump'ın anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararına rağmen anlaşmanın kurtarılmasına dair sarf edilen çabaların son durumu masaya yatırılacak.

Bakanlar, Avrupalı ülkelerin İran ile yaptıkları ticaretin ABD'nin yaptırım tehditlerine karşı sürdürülmesi planlarına ilişkin istişarelerde bulunacak. ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs tarihinde ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamıştı. ABD'nin yeni Berlin Büyükelçisi Richard Grenell, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'da faaliyet gösteren Alman şirketleri operasyonlarını derhal azaltmalı" demişti.

Avrupa Komisyonu, 1996 yılında kabul edilen Blocking Statute (Engelleme Mevzuatı) adlı yasayı geçtiğimiz haftalarda yeniden etkin hale getirmişti. Sözkonusu uygulamayla İran ile ticaret yapan Avrupalı firmaların ABD'nin yaptırımlarından korunması amaçlanıyor. Avrupalı liderler ve Tahran, daha önce ABD'nin kararına rağmen anlaşmanın sürdürülmesi taraftarı olduklarını ifade etmişti.

Bakanlar toplantısının diğer gündem maddeleri ise, AB'nin Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkeleriyle ilişkilerinin yanı sıra Venezuela ve Kongo'da yaşanan gelişmeler olacak. Venezuela'da Nicolas Maduro'nun yeniden devlet başkanlığına seçilmesi ve Kongo'da Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın hukuk dışı bir biçimde iktidarını koruma çabası, AB'yi endişelendiren temel konular arasında yer alıyor.
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