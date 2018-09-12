AB'nin İdlib endişesi göç

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İdlib'de insani felakete doğru gidildiğini belirterek, "Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız" dedi. Juncker, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB'nin durumu ve geleceği hakkında konuşma yaptı.

Suriye'de devam eden krize değinen Juncker, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Suriye krizinin, Avrupalıların 2. Dünya Savaşı’ndan beri faydasını gördükleri uluslararası düzenin gittikçe hedefte yer aldığının kanıtını olduğunu belirten Juncker, “Dünün ittifakları belki yarının ittifakları olmayacak” şeklinde konuştu.

Dolar yerine Euro ile ödeme

AB’nin yılda 300 milyar Euro'yu bulan enerji ithalatını ABD doları ile gerçekleştirmesinin kabul edilmez olduğunun altını çizen Juncker, enerjinin sadece yüzde 2’sinin ABD’den ithal edildiğini anımsattı. Juncker, “Euro, Avrupa egemenliğinin aktif bir aracı olmalıdır. Komisyon bu yılın sonuna kadar Euro'nun uluslararası rolünü güçlendirme amaçlı inisiyatifleri paylaşacak” diye konuştu. DIŞ HABERLER

