Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92196
ALTIN
244.686
DOLAR
6.3543
STERLİN
8.2764
EURO
7.3854

AB'nin İdlib endişesi göç

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İdlib'in kendileri için de derin bir endişe kaynağı olduğunu savunarak, "Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız" dedi. AB, İdlib kaynaklı göçten korkuyor

12 Eylül 2018 Çarşamba 17:18
AB'nin İdlib endişesi göç

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İdlib'de insani felakete doğru gidildiğini belirterek, "Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız" dedi. Juncker, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda AB'nin durumu ve geleceği hakkında konuşma yaptı.

Suriye'de devam eden krize değinen Juncker, "İdlib bizim için derin bir endişe kaynağı olmalıdır. Çok kısa sürede yaşanacağı açık olan bu insani felaket karşısında sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Suriye krizinin, Avrupalıların 2. Dünya Savaşı’ndan beri faydasını gördükleri uluslararası düzenin gittikçe hedefte yer aldığının kanıtını olduğunu belirten Juncker, “Dünün ittifakları belki yarının ittifakları olmayacak” şeklinde konuştu. 

Dolar yerine Euro ile ödeme

AB’nin yılda 300 milyar Euro'yu bulan enerji ithalatını ABD doları ile gerçekleştirmesinin kabul edilmez olduğunun altını çizen Juncker, enerjinin sadece yüzde 2’sinin ABD’den ithal edildiğini anımsattı. Juncker, “Euro, Avrupa egemenliğinin aktif bir aracı olmalıdır. Komisyon bu yılın sonuna kadar Euro'nun uluslararası rolünü güçlendirme amaçlı inisiyatifleri paylaşacak” diye konuştu. DIŞ HABERLER
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya yine doları hedef aldı
Rusya yine doları hedef aldı
Almanya da varlık fonu kuruyor
Almanya da varlık fonu kuruyor
ABD'den UCM'ye yaylım ateş
ABD'den UCM'ye yaylım ateş
'AB parçalara ayrılabilir'
'AB parçalara ayrılabilir'
Rus turizmcilerden 'Türklere vize kalksın' çağrısı
Rus turizmcilerden 'Türklere vize kalksın' çağrısı
Bu da Kilise savaşı! Ortodoks patrikler kapıştı
Bu da Kilise savaşı! Ortodoks patrikler kapıştı
Seçim sonuçları kafa kafaya
Seçim sonuçları kafa kafaya
BM'den yeni Suriye girişimi
BM'den yeni Suriye girişimi
Trump'tan yeni bir hamle
Trump'tan yeni bir hamle
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim