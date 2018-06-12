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AB vatandaşlarının evleri kalabalık

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 16,6'sı aile üyelerinin sayısına göre oda sayısının yetersiz olduğu evlerde kalıyor

12 Haziran 2018 Salı 18:06
AB vatandaşlarının evleri kalabalık

Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 16,6'sı aile üyelerinin sayısına göre oda sayısının yetersiz olduğu evlerde kalıyor. Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2016 verilerine göre, AB vatandaşlarının yüzde 16,6'sının evi "aşırı kalabalık" durumda. Bu, evlerde birey sayısına göre yeterli oda bulunmadığı anlamına geliyor.

Bu sorunda yüzde 48,4 ile listenin başında Romanya yer alırken, onu yüzde 43,2 ile Letonya, yüzde 42,5 ile Bulgaristan, yüzde 41,1 ile Hırvatistan, yüzde 40,4 ile Polonya ve yüzde 37,9 ile Slovakya takip ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 2,4 ile en düşük orana sahip. GKRY'inin ardından listede yüzde 2,9 ile Malta, yüzde 3,2 ile İrlanda, yüzde 3,7 ile Belçika ve yüzde 4 ile Hollanda bulunuyor.
AA

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