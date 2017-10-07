AB ve NATO'dan ortak birim

Avrupa Birliği ve NATO, Finlandiya'da 'tweetlerden tanklara' hibrit tehditlere karşı savaşmak için merkez kurdu. Merkez, yeni nesil tehditlerle mücadele edecek.

Finlandiya'nın ev sahipliği yaptığı yeni Avrupa Hibrit Tehditlerle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından hizmete açıldı.

NATO'ya ait 20'den fazla mükemmeliyet merkezi var. İki örgütü ilk kez birbirine bağlayan bu merkez, Avrupa Birliği'nin de ilk merkezi olma özelliği taşıyor. Finlandiya'nın da aralarında bulunduğu 11 Avrupa ülkesi ve Amerika Birleşik Devletleri destekçi olarak imza attı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, bir süredir varolan "gizli tehditler" ile savaşmanın ne kadar zor olduğunu anlattı. Hibrit tehditlerin, askeri ve askeri olmayan karma saldırılar, gizli ya da açık operasyonlar anlamına geldiğini aktardı.

Stoltenberg, hibrit tehditleri, "propaganda ve dezenformasyondan, düzensiz güçlerin kullanılmasına, tweet'lerden tanklara kadar her şey" olarak açıkladı. NATO Genel Sekreteri, "Askerler, bazen üniforma içinde bazen üniformasız bazen siber alanda bazen de sınırımızdadır" dedi. Stoltenberg, son yıllarda değişen saldırıların boyut, kapsam ve hızına da dikkat çekti.

Bu nedenle fikirlerin ve deneyimlerin paylaşıldığı AB ve NATO'nun bu ortaklığının, önemli olduğunu söyledi. Genel Sekreter, bu kurumun Avrupa ve ABD'de meydana gelen saldırıların türlerini sürekli olarak analiz edeceğini ve bu saldırıları önlemenin yollarını arayacağını belirtti.

HABER MERKEZİ