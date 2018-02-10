AB'ye Brexit eleştirisi

Yazılı bir açıklama yapan Davis, AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier'in bugün yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Brexit müzakereleri kapsamında bu hafta yoğun bir mesai yapıldığını belirten David Davis, "Barnier'in İngiltere'nin geçiş sürecine ilişkin pozisyonunu net bulmadığını söylemesi şaşırtıcı" değerlendirmesinde bulundu.

İki hafta önce yaptığı açıklamada ülkesinin geçiş sürecinden beklentilerini ilan ettiğini hatırlatan Davis, "Tarafların birbirlerinin pazarlarına mevcut koşullarda erişimini öngören sınırlı bir süre istiyoruz. Bununla birlikte her iki tarafın da böyle bir süreçte ortaya çıkması çok muhtemel olmayan ihtilafları da çözecek bir yola ihtiyacı olacak" görüşünü dile getirdi.

Müzakerelerin nihai amacının İngiltere ile AB arasında yeni ve kapsamlı bir ortaklık inşa etmek olduğunu ve bunun görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Davis, "İngiltere müzakerelere bu ruhla yaklaşmayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin geçiş sürecinde yeni kabul edilen bir AB yasasına itiraz hakkı talep ettiğini belirten Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin birlikten çıkmak istemesine rağmen AB politikalarına dahil olmak istediğini, bunun ise anlaşılamaz bir durum olduğunu dile getirmişti.

İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek, ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

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