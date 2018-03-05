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AB'ye İtalyan tokadı

İtalya'da Pazar günü yapılan genel seçimlerden AB karşıtı 5 Yıldız Hareketi, ilk parti olarak çıktı. 5 Yıldız Hareketi, Rusya yanlısı mesajlarıyla da dikkat çekiyor

05 Mart 2018 Pazartesi 17:03
AB'ye İtalyan tokadı

RECEP BAHAR/DETAY HABER

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Cumhuriyet Senatosunun yeni üyelerini belirlemek için Pazar günü yapılan seçimin galibi yüzde 37.2 oyla eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza Italia Partisi, aşırı sağcı Lig, aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri ve Biz İtalya'yla partilerinden oluşan merkez sağ ittifakı oldu.

Halihazırda hükümette bulunan merkez sol ittifakının oy oranı ise yüzde 22.9'da kaldı. Ülkede yaklaşık 46.5 milyon seçmen sandığa gitti.

Seçimin galibi de yıldızı da o

Seçime tek başına giren 5 Yıldız Hareketi (M5S), yüzde 32 oy oranına ulaşarak tüm partiler içinde ilk sırada yer aldı. İkinci sırada yüzde 18.9 oy oranıyla Merkez Sol İttifakı'ndan Demokrat Parti, 3. sırada ise yüzde 17.7 ile Merkez Sağ İttifakı'ndan Lig Partisi yer aldı.

Berlusconi'nin Haydi İtalya Partisi ise yüzde 13.9'da kaldı. Merkez sol ittifakının oyları yüzde 7 azalırken merkez sağ ittifakının oyları ise yüzde 7 arttı. Seçime ittifakların dışında tek başına katılan M5S, yüzde 8'lik artışla seçimde en çok oyu alan parti oldu.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti ve ittifak, tek başına hükümeti kuracak çoğunluğa erişemedi. Bu arada, İçişleri Bakanlığının yayımladığı verilere göre, bir önceki seçimde yüzde 75.20 olan katılım oranı, bu seçimde Temsilciler Meclisi için yüzde 72.90, Cumhuriyet Senatosu için yüzde 73.02'de kaldı.

AB karşıtı, Rusya yanlısı

Komedyen Beppe Grillo ve internet girişimcisi Gianroberto Casaleggio tarafından 2009'da kurulan 5 Yıldız Hareketi, yolsuz politikacıları, yerleşik siyasi ve mali kurumları, ekonomik krizin vatandaşa yükünü hedef alarak özellikle refah seviyesi düşük bölgelerde destek topladı.

2013'te ilk kez girdiği genel seçimlerde yüzde 25.5 oy alan 5 Yıldız, Pazar günkü seçimlerde de oy oranını yüzde 31'e taşıdı.'Sağ' ya da 'sol' tanımlarından kaçınan, kendisini siyasi parti değil, hareket olarak niteleyen 5 Yıldız, 'popülist' olarak tanımlanıyor.

 Halk tarafından seçilmemiş bir lider tarafından yöneltilmesinin yanı sıra kilit konularda net bir politika önermemesi 5 Yıldız'ın eleştirilmesine neden oluyor. 5 Yıldız ilk kurulduğunda AB kurumlarına açık şekilde karşı çıkıyor ve Euro Bölgesi'nden ayrılmak için referandum yapılmasını istiyordu.

Ancak son yıllarda ve özellikle Pazar günkü genel seçimler öncesinde bu tavrını az da olsa yumuşatmış görünüyor.

Geçmişte sıklıkla Euro'dan ayrılma referandumu çağrısı yapan hareketin siyasi lideri Di Maio, seçim kampanyasında bu konudaki tonunu yumuşattı ve referandumun ancak son çare olabileceğini söyledi.

5 Yıldız iktidara gelirse dış politika alanındaki bir değişiklik de Rusya ile yakınlaşma olabilir. Hareket, Rusya'ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını savunuyor. Beppe Grillo yıllar önce Rus yönetimini eleştirse de bugün bu tavır da değişmiş görünüyor.

Anahtar Kelimeler:
ABAvrupa BirliğiİtalyaRusya
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