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AB'ye Suriye eleştirisi

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischenger, AB'yi Suriye krizinin çözümünde başarısızlıkla suçladı. Almanya'da Cuma günü başlayacak olan Münih Güvenlik Konferansı'nın başkanı Wolfgang Ischinger, Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye krizine çözüm bulmada beklenen başarıyı elde edemediğini söyledi.

14 Şubat 2018 Çarşamba 14:31
AB'ye Suriye eleştirisi

Alman Bild gazetesine konuşan Ischinger, "500 milyonluk nüfusu temsil eden ve birçok ülkenin en önemli ticari ortağı olan AB dış politikada ve Ortadoğu politikasında başarılı olamamıştır” dedi.

AB hükümet başkanlarının koordineli politikalarla ve tek sesle konuşmak yerine kriz ülkelerini ayrı ayrı ve kendi gündemleriyle ziyaret ettiğini belirten Ischinger, yeni Alman hükümetinden AB reformlarına öncelik vermesini beklediğini dile getirdi.

AB'nin ancak çoğunlukla karar alabildiği takdirde güç kazanacağını belirten Ischinger, "Her küçük devlet vetosuyla dış politikayı frenleyebildiği sürece AB, Suriye'de olduğu gibi uluslararası krizlerin çözümünde sadece yardımcı rol oynayabilir” dedi.

Almanya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki eski daimi temsilcisi Ischinger, Avrupa ordusu kurulmasının önemli olduğunu ve bunun için Almanya'nın savunma bütçesini önemli oranda artırması gerektiğini söyledi.

Ischinger, Avrupa ve NATO bünyesinde etkili katkıda bulunabilmesi için Almanya'nın gayrı safi yurt içi hasılasının en az yüzde 1,5'unu savunmaya ayırması gerektiğini belirtti.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
ABSuriye
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