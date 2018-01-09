Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
113589
ALTIN
160.963
DOLAR
3.8050
STERLİN
5.1350
EURO
4.5496

Abbas'ı devirme planı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şas, "ABD'nin, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı devirme planları olduğuna dair sızan bilgiler var" dedi.

09 Ocak 2018 Salı 23:45
29 Okunma
Abbas'ı devirme planı

Filistin Devlet Başkanı Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nebil Şas, ABD'nin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevden alınmasına yönelik planlar yaptığına dair istihbarat edindiklerini belirterek, "Arap tarafların" söz konusu planda dahli olmadığını ifade etti.

"ABD'nin bölgedeki ara buluculuk rolünün devamını kabul etmesi için Abbas'a baskı yaptığını" dile getiren Şas, "ABD'nin ara buluculuk rolü bitmiştir. Bundan geri dönüş yoktur" diye konuştu.

Abbas'ın Dışişleri ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Şas, ABD'nin Mahmud Abbas'ı devirme planlarına Arapların ya da Abbas'a yakın kişilerin de dahil olduğu yönündeki söylentilerin aslı olmadığını kaydederek, Filistin'in birliğini korumak için İsrail'e karşı mücadele verme çağrısında bulundu.

Filistin merkezli "Kudüs net" sitesinde yayınlanan haberde, Filistin güvenlik güçlerinin Abbas'ı devirmek için kendisine yakın isimlerle ABD arasında görüşmeler olduğunu ortaya çıkardığı aktarılmıştı.

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Mahmut AbbasFilistinKudüsABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölenlerin sayısı 13’e yükseldi
Ölenlerin sayısı 13’e yükseldi
Almanya'da hükümet kurulamıyor
Almanya'da hükümet kurulamıyor
Trump İran kararını cuma günü verecek
Trump İran kararını cuma günü verecek
'Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil'
'Soçi, Cenevre'nin alternatifi değil'
DEAŞ Kerkük'te 116 köyü tahrip etti
DEAŞ Kerkük'te 116 köyü tahrip etti
Boeing'den rekor
Boeing'den rekor
Yunan Bakandan kritik FETÖ açıklaması
Yunan Bakandan kritik FETÖ açıklaması
Ahmedinejad tutuklandı iddiası
Ahmedinejad tutuklandı iddiası
Trump deli olmadığını belgeleyecek
Trump deli olmadığını belgeleyecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim