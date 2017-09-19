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ABD 120 tır daha silah gönderdi

ABD, Rakka operasyonu kapsamında YPG'nin de içerisinde yer aldığı Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) yeni zırhlı araçlar ve ağır silahlar gönderdi.

19 Eylül 2017 Salı 16:49
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ABD 120 tır daha silah gönderdi

ABD, Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak gördüğü YPG'nin de içerisinde yer aldığı DSG'ye ağır silah ve zırhlı araç yardımını sürdürüyor.

Konuyla ilgili konuşan DSG'den bir yetkili ABD'nin kendilerine gönderdikleri silah ve zırhlı araçların bu sabah ulaştığını belirterek,"ABD, Rakka operasyonu kapsamında bize zırhlı Hummer araçları ile ağır silahlar gönderdi. Geçen hafta ise Deyr ez Zor operasyonu için göndermişti. Bugün bize ulaşan silahlar içerisinde ısı güdümlü füzeler, otomatik makineli tüfekler, doçkalar, dürbünler ve havan topları var. Silahlar ve zırhlı araçlar Kürdistan bölgesinden (Kuzey Irak) karayoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan Rojava'ya sokuldu. Oradan da tırlarla Rakka'nın doğusu ve güneyindeki DSG mevzilerinin yakınlarına bırakıldı. Silahlar ve zırhlı araçlar 120 tırla geldi" dedi. Daha fazla ağır silaha ihtiyaçları olduğunu söyleyen DSG yetkilisi "Rakka operasyonunda sona yaklaşılıyor. Bir ayı sürmez kentin tamamı özgürleştirilir. Ancak Rakka operasyonu bitse de bu IŞİD bitecek anlamına gelmiyor.

Rakka'dan sonra Suriye'de IŞİD nerede varsa oraya operasyon yapacağız. Yeni yapılacak operasyonlar için daha çok ağır silaha ihtiyacımız var" dedi. ABD, şimdiye kadar DSG'ye 1600 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi. Ankara, YPG'ye silah verilmesine sert bir şekilde karşı çıkıyor.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
TIRABDSilah
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