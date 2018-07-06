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ABD, Almanya'dan askerlerini çekmiyor

ABD'nin Almanya'daki askerlerini çekeceğine dair haberler yalanlandı

06 Temmuz 2018 Cuma 17:21
ABD, Almanya'dan askerlerini çekmiyor

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, "Almanya'daki askeri birlik düzeniyle veya oradaki 32 bin kişilik güçte bir değişikliğe neden olabilcek söylemiş hemen hiç bir şey yok" dedi. Yetkili bu konunun önümüzdeki hafta düzenlenecek olan NATO zirvesinde de gündeme gelmeyeceğini belirtti. İddia geçen günlerde ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi tarafından ortaya atılmıştı.

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyu daha önce dile getirdiği ve bunun üzerine Savunma Bakanlığı'nın Almanya'daki askerlerin çekilmesi yönündeki seçenekleri değerlendirmeye başladığı belirtiliyordu. Savunma Bakanlığı Pentagon da haberin gerçeği yansıtmadığını belirtmiş, Bakanlığın düzenli olarak birliklerinin konumunu ile fayda-maliyet dengesini gözden geçirdiğini, bunun yeni bir şey olmadığını bildirmişti.

ABD, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'da asker bulunduruyor. Ülkedeki ABD üsleri, Washington'ın Afrika ve Ortadoğu'da operasyonlarına hizmet ediyor. ABD Başkanı Trump, 11-12 Temmuz'da Brüksel'de düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesinde aralarında Almanya'nın da bulunduğu bazı müttefik ülkere bir mektup göndererek, 2024'e kadar Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 2'sini savunmaya harcamak yönünde İttifak'a verdikleri sözü hatırlattı.
AA

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