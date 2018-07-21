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ABD ambargosuna Hürmüz misillemesi

İran lideri Ayetullah Hamaney, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin, "ABD'nin İran petrolünün satışını engellemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarına" ilişkin açıklamasının İran'ın politikasını ve yaklaşımını ortaya koyduğunu belirtti

21 Temmuz 2018 Cumartesi 17:00
ABD ambargosuna Hürmüz misillemesi

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ni, "ABD'nin İran petrolünün satışını engellemesi durumunda Hürmüz Boğazı'nı kapatacaklarına" ilişkin açıklamasına destek verdi. İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamaney, başkent Tahran'daki konutunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran'ın ülke dışındaki büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

Burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidine işaret eden Hamaney, "Cumhurbaşkanı'nın, 'İran'ın petrol satışının engellenmesi halinde, bölgede kimse petrol ihraç edemez' açıklaması, İslam Cumhuriyeti'nin konuya ilişkin politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır" dedi. Hamaney, Dışişleri Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ortaya koyduğu duruşu sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

'ABD güvenilmez'

ABD'nin "güvenilmez" olduğunu vurgulayan İran lideri, Washington yönetimi ile müzakerelerin sorunları ortadan kaldıracağını düşünmenin açık bir hata olduğunu belirtti. İran lideri, ABD'nin aksine Avrupa ülkeleri ile müzakerelere karşı olmadığını sözlerine ekledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçen salı günü İsviçre'de ülkedeki İranlılarla bir araya geldiği toplantıda, "ABD yönetimi, 'İran'a bir damla petrol ihracat ettirmeyeceğiz' demiş.

Bu, bölge petrolünün ihraç edilemeyeceği anlamına gelmektedir. Eğer bunu yaparsanız sonuçlarına da katlanırsınız" açıklamasında bulunmuştu. Açıklama, Basra ile Umman Körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan gerçekleştirilen ihracatı "İran'ın engelleme tehdidi" olarak yorumlanmıştı.

İran'da çatışma

İran'ın batısındaki Merivan kırsalında güvenlik güçleri ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 asker hayatını kaybetti. İran'ın batısında Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 askerin hayatını kaybettiği bildirildi. Kürdistan eyaleti Emniyet Müdürü Rıza Mirzayi, sabaha karşı Merivan kent kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Yerel saatle 02.00 sularında başlayan çatışmanın yaklaşık iki saat boyunca devam ettiğini aktaran Mirzayi, çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 11 askerin hayatını kaybettiğini 8 askerin de yaralandığını aktardı. Mirzayi, "Terörist grubun kimliği henüz belli değil. Hiçbir grup ya da örgüt bu saldırıyı üstlenmedi." dedi. İran'ın batısında Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.
AA

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