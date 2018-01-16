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ABD askerini Suriye'den çeksin

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 30 bin kişilik "Suriye Sınır Güvenliği Gücü" oluşturma girişimine tepki gösterdi.

16 Ocak 2018 Salı 14:17
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ABD askerini Suriye'den çeksin

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, ABD'nin aldığı kararın, "Suriye'nin içişlerine açık bir müdahale anlamına geldiğini ve bu ülkedeki krizi daha tırmandıracağı" söyledi.

Yapılan açıklamada, " İran İslam Cumhuriyeti, Türkiye ve Rusya; Astana'daki görüşmelerle Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturarak, krizi kontrol etmeye çalışıyor ve bu konuda önemli kazanımlar elde etmeği de başarmıştır. ABD, bölgedeki yıkıcı politikalarını gözden geçirerek, geç kalınmış olsa bile en kısa sürede Suriye'deki güçlerini çıkararak ülke halkının geleceği konusunda kendinin karar vermesinin önünü açmalı. ABD'nin bu kararı, Suriye ordusu ve müttefiklerinin IŞİD ve El- Nusra gibi terör örgütlerine karşı belirgin ve önemli zaferler kazanmasının ardından gelmesi düşündürücüdür" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
İranSuriyeABDBehram KasımiTerör
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