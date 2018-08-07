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ABD askerlerine GPS yasağı

ABD Savunma Bakanlığı, kritik bölgelerde görev yapan personelinin konum belirten elektronik cihazları kullanmasına, gerekli görülmesi durumunda kısıtlama getirdi

07 Ağustos 2018 Salı 16:54
ABD askerlerine GPS yasağı

Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, konum bildiren cihazların, cep telefonlarının, elektronik saatlerin ve uygulamaların askeri personeli "ciddi bir risk" altında bırakma ihtimalinden dolayı kullanımlarının komutanların iznine bağlandığı bildirildi. Pentagon Sözcüsü Albay Robert Manning, "Konum bildiren bu aygıtların, uygulamaların ve hizmetlerin hızla gelişen pazarı, Savunma Bakanlığı'nın görevde olan ya da olmayan personeline ve tüm dünyadaki askeri operasyonlarımıza karşı ciddi bir risk oluşturmaktadır" şeklinde konuştu.

Alınan kararın derhal yürürlüğe girdiğini belirten Manning, bu yeni düzenleme ile düşmanın ABD askerlerini kolayca hedef almasının önüne geçmeyi planladıklarını ekledi. Ordu personeline gönderilen bildiride ise "Bu cihazlar Savunma Bakanlığı personelinin kişisel bilgileri, konumları, rutinleri ve sayıları gibi bilgileri ifşa edebilir, istenmeyen güvenlik sonuçlarına ve birleşik kuvvetlere ve misyona karşı artan riske neden olabilir" ifadeleri yer aldı.

Pentagon'un bu yeni önlemi, Ocak ayında Avustralyalı bir araştırmacının, kullanıcıların sportif faaliyetlerini takip eden ve konum bilgisi alan Strava isimli bir uygulama aracılığıyla Suriye ve Irak'ta görev yapan ABD askerlerinin yerini saptaması ve internet üzerinden bir harita üzerinde göstermesi sonrası ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle aldığı tahmin ediliyor.
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