ABD askerlerinin en büyük engeli

ABD ordusundan Albay Patrick Ellis, geçtiğimiz yaz aylarında, Almanya’daki zırhlı araçların Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Karadeniz üzerinden Gürcistan’daki tatbikata naklini yönetti.

Albay, sınırlardaki evrak doldurmanın çok fazla zaman aldığına dikkat çekti. Ellis, “Romanya’ya giriş yapmak çok kolaydı ancak çıkmak ne garipse çok daha zordu. Sorun sınır memurlarının profesyonel olmaması değil, uymaları gerektiği protokoller. Kavurucu güneşin altında saatlerce Stryker’lerimiz içinde oturarak gereken evrakların doldurulmasını bekledik” ifadelerini kullandı.

Albay bu zorlukların kaynağı olarak, askerlerin naklinin savunma bakanlıkları, sınırların ise içişleri bakanlıklarının yetkisinde olmasını gösterdi. ABD askerleri, savaşın çıkması halinde bile Avrupa’nın bürokrasi gerçeğinin hiçbir yere kaybolmayacağından emin. ABD ordusunun Avrupa’daki lojistikten sorumlu Tümgeneral Steven Shapiro, “Eğer savaş başlarsa bu, kuralların öylesine iptal edilmesine yol açmaz. Böyle bir şey olmayacak” diye kaydetti.

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