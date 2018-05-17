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ABD baskıları artıyor

Washington nükleer anlaşmadan çekilme kararından sonra İran üzerindeki baskıyı artırıyor. ABD ve Körfez ülkeleri Lübnan Hizbullah'ının lider kadrosuna ek mali yaptırım kararı aldı

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:48
ABD baskıları artıyor

ABD ve Körfez ülkeleri, Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve yardımcısı Naim Kasım'ın da aralarında bulunduğu kişi ve kuruluşlara yönelik ek yaptırımlar getirdi. Yaptırımların örgütün karar organı olan ve İran tarafından desteklenen Şura'ya yönelik olduğu belirtiliyor.

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin Hizbullah'ın siyasi kanadının ‘küresel terör planlarından' ayırt edilemeyeceğini söyledi. Başkan Donald Trump'ın İran ile imzalanan uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra ABD yönetimi İran karşısında izlediği politikayı daha da katılaştırdı.

Hafta içinde İran Merkez Bankası Başkanı, Devrim Muhafızlarına milyonlarca dolarlık yardımda bulunduğu gerekçesiyle yaptırım listesine dâhil edildi. İran ve Hizbullah Suriye'deki savaşta da birlikte hareket ediyor. ABD ile Suudi Arabistan'ın başını çektikleri terör finansmanıyla mücadele merkezi (TFTC) Hizbullah'ın önde gelen temsilcilerinin küresel finans kaynaklarıyla olan bağlantılarının bloke edilmesini hedefliyor.

TFTC'nin üyeleri Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ABD Maliye Bakanlığının kara listeye aldığı ve Hizbullah ile işbirliği yapmakla suçlanan dokuz şahıs ve kuruluşu da yaptırımlara dâhil etti. İran'ın üzerindeki mali baskıyı arttıran ABD, İran Merkez Bankası'nın Irak'taki bir banka üzerinden Hizbullah'a yüz milyonlarca dolar aktardığını iddia ediyor. ABD Maliye Bakanı Mnuchin ‘İran ve Hizbullah'ın bölgedeki istikrar bozucu nüfuzunun kırılmasının uluslararası güvenlik açısından büyük önem arz ettiğini' söyledi.
DIŞ HABERLER

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