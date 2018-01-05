Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.489
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0654
EURO
4.4957

ABD batıyor! Sovyetler nasıl çöktüyse...

“Sovyetler nasıl çöktüyse, ABD de çökecek.” Bu ifadeleri kullanan ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden Ron Paul, “Mevcut borç ve askeri harcamalar ABD'nin çökmesine yol açacak” dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 17:57
31 Okunma
ABD batıyor! Sovyetler nasıl çöktüyse...

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin liberteryen kanadından, öncü fikirleriyle tanınan Ron Paul, Trump'ın ekonomi politikalarını eleştirirken “mevcut borcun ve askeri harcamaların ABD'nin Sovyetler Birliği gibi çökmesine yol açacağını” söyledi.

ABD'nin tanınmış Cumhuriyetçilerinden, eski başkan adayı ve eski Teksas Senatörü, Ron Paul, Başkan Donald Trump'ın kendisini mali istikrar konusunda başarılı bulmasını eleştirdi.

Paul, "ABD'nin umursanmadan büyüyen borçlarıyla askeri harcamaları, eninde sonunda sistemin çökmesine ve Sovyetler Birliği'nin son günlerindeki gibi yanıp kül olmasına yol açacak" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik erime yaklaşıyor

Trump'ın ticari zekasını ABD yönetimine entegre etmekle övündüğünü, ancak yaklaşmakta olan ekonomik erimeyi dahi engelleyemediğini savunan Paul, "Ben ekonomik açıdan bakıyorum. Bence Sovyet sisteminin çöküşüne ABD'deki askeri yapılanma yol açmadı. Sovyetler, bizim gibi serbest piyasa insanlarının tamamen yaşayamaz bulduğu bir sistemle çalışıyorlardı" dedi.

Sonumuz dehşet verici olacak

Faşizm, sosyalizm, komünizm, hatta Keynescilik'in yaşayabilir sistemler olmadığı ve kaçınılmaz olarak çökeceği, aynı durumun ABD için de geçerli olabileceğini yorumunu yapan Paul, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sovyet sisteminde olduğu gibi ani ve dehşet verici sona doğru gidiyoruz. Benzer bir süreç olmayacak zira orada bazı ülkeler Sovyet sisteminden ayrılmıştı. Bizim eyaletlerimiz ayrılmayacak, ancak dünya genelinde imparatorluğumuzu daha fazla finanse edemeyeceğimize samimi olarak inanıyorum. Bize ait olduğunu iddia etmesek de, imparatorluğumuz büyük miktarda para ve nüfuz gerektiriyor ve biz imparatorluğu bir arada tutmak için silahla tehdit edip yaptırımları kullanıyoruz. Artık sona yaklaştığımızı düşünüyorum."

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
ABDSovyetler BirliğiTrump
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize
Çin'den 'yetenekli' yabancılara 10 yıllık vize
'Bu dava siyasi bir kumpas'
'Bu dava siyasi bir kumpas'
Macron'dan ABD'ye İran eleştirisi
Macron'dan ABD'ye İran eleştirisi
Avrupa'da fırtına alarmı
Avrupa'da fırtına alarmı
Suriye'de Rus üssüne saldırı
Suriye'de Rus üssüne saldırı
Güney ve Kuzey arasında iletişim tamam
Güney ve Kuzey arasında iletişim tamam
Batı'nın Küba oyunu bitmez
Batı'nın Küba oyunu bitmez
Hasan Nasrallah: "İran'daki kriz siyasi değil ekonomik"
Hasan Nasrallah: "İran'daki kriz siyasi değil ekonomik"
AB'den İran açıklaması
AB'den İran açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim