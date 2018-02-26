ABD bireysel silahlanmayı tartışıyor

5 milyon üyesi olan NRA'nın Sözcüsü Dana Loesch, Florida'daki gibi katliamlardan NRA'nın sorumlu olmadığını savundu. Loesch, "NRA hiçbir yasağı desteklemiyor" dedi.

ABD'de şiddete eğilimli, akıl sağlığı sorunları olan kişiler kolaylıkla silah edinip katliamlara imza atarken Loesch, bunun kolluk kuvvetlerinin hatalarından ve siyasilerin eylemsizliğinden kaynaklandığını iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, katliamın ardından, öğretmenlerin silahlandırılmasının okul saldırılarını önleyebileceğini savunarak tartışma yaratmıştı. 2016 başkanlık seçimi kampanyasında Trump'a muazzam bağış yapan NRA da uzun süredir bu öneriyi gündeme getiriyordu.

Loesch, NRA’nın okulların öğretmenleri silahlandırıp silahlandırmayacağına karar vermesi gerektiğine inandığını söyledi. Trump da cumartesi bu kararı eyaletlere bırakma niyetini belli eden bir tweet attı.

Ancak Trump, bazı silahları satın alabilmek için yaş sınırının 18'den 21'e çıkarılması, yarı otomatik silahların bir dakikada yüzlerce mermi atmasına olanak veren şarjör modifikasyonlarının yasaklanması ve silah alanların sicillerinin daha iyi incelenmesi çağrısı da yaptı.

HABER MERKEZİ